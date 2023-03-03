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Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''

Atiye ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Melisa Şenolsun kendisini görüntüleyen gazetecilere "izin mi aldınız" diyerek çıkıştı.

Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?'' - Resim: 1

Atiye dizisindeki Cansu karakteri ve Masumlar Apartmanı'ndaki Rüya karakteriyle adından söz ettiren ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Melisa Şenolsun, Cihangir'de görüntülendi.

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Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?'' - Resim: 2

Melisa Şenolsun, arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir kafede sohbet ederken objektiflere yansıdı.

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Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?'' - Resim: 3

Mekânın dış kısmında vakit geçiren Şenolsun, muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince rahatsız oldu.

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Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?'' - Resim: 4

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Neden çekiyorsunuz?" diyerek, tepki gösteren Melisa Şenolsun, "Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz" yanıtını alınca bu kez de, "İzin aldınız mı?" çıkışında bulundu.

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