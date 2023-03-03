Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''
Atiye ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Melisa Şenolsun kendisini görüntüleyen gazetecilere "izin mi aldınız" diyerek çıkıştı.
Atiye dizisindeki Cansu karakteri ve Masumlar Apartmanı'ndaki Rüya karakteriyle adından söz ettiren ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Melisa Şenolsun, Cihangir'de görüntülendi.
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Melisa Şenolsun, arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir kafede sohbet ederken objektiflere yansıdı.
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Mekânın dış kısmında vakit geçiren Şenolsun, muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince rahatsız oldu.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Neden çekiyorsunuz?" diyerek, tepki gösteren Melisa Şenolsun, "Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz" yanıtını alınca bu kez de, "İzin aldınız mı?" çıkışında bulundu.
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