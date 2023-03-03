Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Neden çekiyorsunuz?" diyerek, tepki gösteren Melisa Şenolsun, "Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz" yanıtını alınca bu kez de, "İzin aldınız mı?" çıkışında bulundu.