Güzel oyuncudan Puket tatilinden olay paylaşımlar
Veda Mektubu dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk Tayland tatilini hem Puket'te hem de sosyal medyada yaşıyor. Rabia Soytürk’ün fille verdiği pozlarına beğeni yağdı.
Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan güzel oyuncu, Tayland tatilinden paylaştığı pozlarla gündem oldu.
1 / 18
Bikinili pozlarıyla fiziğini sergileyen güzel oyuncu filin burnuna oturdu, sırtına yaslandı, öptü kokladı.
2 / 18
Rabia Soytürk, o anları "En güzel günümdü" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
3 / 18
4 / 18