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Güzel oyuncudan Puket tatilinden olay paylaşımlar

Veda Mektubu dizisinin güzel oyuncusu Rabia Soytürk Tayland tatilini hem Puket'te hem de sosyal medyada yaşıyor. Rabia Soytürk’ün fille verdiği pozlarına beğeni yağdı.

Güzel oyuncudan Puket tatilinden olay paylaşımlar - Resim: 1

Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan güzel oyuncu, Tayland tatilinden paylaştığı pozlarla gündem oldu.

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Güzel oyuncudan Puket tatilinden olay paylaşımlar - Resim: 2

Bikinili pozlarıyla fiziğini sergileyen güzel oyuncu filin burnuna oturdu, sırtına yaslandı, öptü kokladı.

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Güzel oyuncudan Puket tatilinden olay paylaşımlar - Resim: 3

Rabia Soytürk, o anları "En güzel günümdü" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Güzel oyuncudan Puket tatilinden olay paylaşımlar - Resim: 4
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