Güzel oyuncunun son halini gören ''boşanmak yaramış'' dedi
Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde Filiz karakterine hayat veren güzel oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.
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Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci şimdilerde formda fiziğiyle dikkat çekiyor.
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'Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?' notuyla pozlarını peş peşe paylaşan Ceyda Düvenci'nin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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