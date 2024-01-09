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  4. Güzel oyuncunun son halini gören ''boşanmak yaramış'' dedi

Güzel oyuncunun son halini gören ''boşanmak yaramış'' dedi

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde Filiz karakterine hayat veren güzel oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Güzel oyuncunun son halini gören ''boşanmak yaramış'' dedi - Resim: 1

Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor. 

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Güzel oyuncunun son halini gören ''boşanmak yaramış'' dedi - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.

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Güzel oyuncunun son halini gören ''boşanmak yaramış'' dedi - Resim: 3

Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci şimdilerde formda fiziğiyle dikkat çekiyor.

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Güzel oyuncunun son halini gören ''boşanmak yaramış'' dedi - Resim: 4

'Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?' notuyla pozlarını peş peşe paylaşan Ceyda Düvenci'nin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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