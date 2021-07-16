Güzel şarkıcı Aylin Coşkun’dan kötü haber
Geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Aylin Coşkun, koronavirüse yakalandı. "Tek duam anneme bulaşmamış olması" diyen Coşkun Instagram'dan test sonucunu paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Aylin Coşkun, koronavirüse yakalandı. "Tek duam anneme bulaşmamış olması" diyen Coşkun Instagram'dan test sonucunu paylaştı.
Koronaya yakalanmamak için çok dikkatli davrandığını ifade eden Coşkun, 'Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi."
"TEK DUAM ANNEME BULAŞMAMIŞ OLMASI"
"Tek duam anneme meleğe bulaşmamış olması. Neyse nasipten ötesi yokmuş. Lütfen benimle temasta olanlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" dedi.
3 gün önce bir düğünde sahne alan ünlü şarkıcı, "Elim ayağım titriyor uzun zaman sonra sahneye çıkacağım için" dedi. İş insanı Volkan Aslan ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı eşinin evde yemeklerini beğenmediğini söylemişti.