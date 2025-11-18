Güzel şarkıcı Derya uluğ sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, komşularıyla yaşadıkları gürültü ve tehdit tartışması nedeniyle savcılığa başvurdu.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Hem sesiyle, hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı şarkıcı Derya Uluğ'un başı bu sefer de komşularıyla dertte.
Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk pop müziğinde adını "unutulmazlar" arasına yazdıran Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, komşularıyla yaşadıkları gürültü ve tehdit tartışması nedeniyle savcılığa başvurdu.
Sabah'ın haberine göre ünlü çift, üst kat komşuları pilates eğitmeni N.E.’nin uzun süredir yüksek sesli aktivitelerle hem kendilerini hem de diğer daire sakinlerini rahatsız ettiğini belirtti.
Olayın, komşunun kapıya dayanıp daireye zorla girmeye çalıştığı iddiasıyla büyüdüğü ifade edildi.
