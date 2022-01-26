Güzel şarkıcı Inna Tekirdağ'da mahsur kaldı

Otelde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Inna şu açıklamaları yaptı: "Burada olduğum için çok mutluyum, ne zaman Türkiye’ye seyahat etsem dile getiriyorum. Evet hava karlıydı ama açıkçası korkmadım. Hiç de korkutucu değildi. Sadece İstanbul Havalimanı’na inemedik Çorlu’ya geldik. Burada da keyifliyim. İnsanlar bana çok güzel davranıyorlar. Her şey yolunda bir problem yok."