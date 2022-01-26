Güzel şarkıcı Inna Tekirdağ'da mahsur kaldı
İstanbul’da konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Inna, kar nedeniyle Tekirdağ'da mahsur kaldı.
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna, İstanbul'da konser verecekti. 35 yaşındaki şarkıcı, uçakla İstanbul’a gelmek üzere ülkesinden hareket etti. Inna’nın uçağı kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’na inemeyince Çorlu Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi.
Uçaktan inen ve Çorlu’da bir otele yerleşen Inna, İstanbul’a inemediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Otelde konaklayan Inna, her şeyin yolunda gittiğini ve özellikle otelde kaldığını öğrenen hayranlarının kendisini ziyaret ettiğini söyledi.
Otelde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Inna şu açıklamaları yaptı: "Burada olduğum için çok mutluyum, ne zaman Türkiye’ye seyahat etsem dile getiriyorum. Evet hava karlıydı ama açıkçası korkmadım. Hiç de korkutucu değildi. Sadece İstanbul Havalimanı’na inemedik Çorlu’ya geldik. Burada da keyifliyim. İnsanlar bana çok güzel davranıyorlar. Her şey yolunda bir problem yok."