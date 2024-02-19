Güzel spor spikerinden olay itiraf: ''İki yıl boyunca tacize uğradım''

İki yıl boyunca inanılmaz çile çektiğini söyleyen Laura Woods, "İnternette bana iğrenç mesajlar attı. Bunu yüzlerce, binlerce kez tekrarladı. Evime, kendi isteğim dışında yemekler söyleyerek beni mağdur etti. Korkunç şeyler yaşadım." dedi.