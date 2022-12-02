Güzel TikTok fenomeninin ölümündeki büyük gizem
TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi olan 21 yaşındaki genç kadının gizemli ölümünün ardından çıkan şifreli mesaj kafaları karıştırdı.
TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi olan Megha Thakur'un (21) ailesi, kızları 18 Kasım'da New York caddelerinden bir paylaşım yaptıktan birkaç gün sonra Instagram'da paylaşım yaparak ölüm haberini duyurmuştu.
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Thakur'un ölümünden birkaç gün önce New York'ta paylaştığı şifreli mesaj ve ani ölüm sebebinin henüz açıklanmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
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Kızlarının 24 Kasım'da hayatını kaybettiğini duyuran aile, 29 Kasım'da bir cenaze töreni düzenleneceğini de açıklamıştı.
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Bilinen bir rahatsızlığı olmayan ve aniden hayatını kaybeden Thakur'un ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmazken, genç kızın hayranları yasa boğulmuştu.
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