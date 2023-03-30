Güzel yarışmacının bu çığlıkları Survivor adasını inletti
Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın güzel yarışmacısı Kardelen Kalender yarışma sırasında bir anda çığlıklar atarak yerde kaldı...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, dün akşam 53'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunda mücadele eden Kardelen talihsiz bir kaza geçirdi.
Dün akşamki bölümde yarışmacılar ödül oyununda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalıştı. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlandı.
Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düştü. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Murat Ceylan, Kardelen'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
Arkadaşlar maalesef üzücü istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. İstemediğimiz talihsiz bir durum başına geldi Kardelen'in. Tam yarışırken dış kısımda Kardelen'in patellası döndü çıktı. Kendisi bunu yerine taktı çok zor bir şeyi başardı. Ama doktorumuz hemen müdahale etti. Şuan ambulansla hastaneye gitti. Görüntülemeye alınacak Kardelen'in sonucu bizimle paylaşılacak doktorumuz tarafından. Gelecek güzel haberi merak ediyoruz.