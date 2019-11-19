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  3. 19 Kasım 2019 12:18

Güzeller adaya çıkarma yaptı

Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile Karayipler'in St. Barts adasında 3 gün 3 gece düğün yaptı.

Güzeller adaya çıkarma yaptı

Devon ve yeni nesil model arkadaşları adayı podyuma çevirdi. İşte Devon Windsor'un kutlamalarından fotoğraflar...

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Güzeller adaya çıkarma yaptı

ABD'li model Devon Windsor (25) 2015'te Victoria's Secret kanatlarını takarak adını dünyaya duyurdu. Yeni nesil melek Devon, 3 yıldır birlikte olduğu Avustralyalı tekstil milyonari Johnny Dex Barbara ile New York'ta evlendi.

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Güzeller adaya çıkarma yaptı

Çift evliliklerini Karayiplerin St. Barts adasında yakın arkadaşlarıyla 3 gün süren düğünle kutladı.

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Güzeller adaya çıkarma yaptı

Düğünde Devon ve yeni nesil model arkadaşları sahili podyuma çevirdi. Devon Windsor, düğün boyunca arkadaşlarını kendi adını verdiği markasının bikini ve mayolarını giydirdi. Böylece iş ve eğlenceyi birleştirdi.

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