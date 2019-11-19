Güzeller adaya çıkarma yaptı
Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile Karayipler'in St. Barts adasında 3 gün 3 gece düğün yaptı.
Devon ve yeni nesil model arkadaşları adayı podyuma çevirdi. İşte Devon Windsor'un kutlamalarından fotoğraflar...
ABD'li model Devon Windsor (25) 2015'te Victoria's Secret kanatlarını takarak adını dünyaya duyurdu. Yeni nesil melek Devon, 3 yıldır birlikte olduğu Avustralyalı tekstil milyonari Johnny Dex Barbara ile New York'ta evlendi.
Çift evliliklerini Karayiplerin St. Barts adasında yakın arkadaşlarıyla 3 gün süren düğünle kutladı.