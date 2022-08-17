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  4. Güzelliğini annesinden almış! Tuba Büyüküstün annesiyle pozunu paylaştı

Güzelliğini annesinden almış! Tuba Büyüküstün annesiyle pozunu paylaştı

Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde Murat Boz ile kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler gözlerine inanamadı.

Güzelliğini annesinden almış! Tuba Büyüküstün annesiyle pozunu paylaştı - Resim: 1

Netflix'te yayınlanan yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde Tuba Büyüküstün'le başrolü paylaşan Murat Boz son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı.

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Güzelliğini annesinden almış! Tuba Büyüküstün annesiyle pozunu paylaştı - Resim: 2

Dizide Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşme sahneleri gündeme bomba gibi düşünce binlerce kişi güzel oyuncunun özel hayatını araştırmaya koyuldu. 

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Güzelliğini annesinden almış! Tuba Büyüküstün annesiyle pozunu paylaştı - Resim: 3

Instagram'da 5,8 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

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Güzelliğini annesinden almış! Tuba Büyüküstün annesiyle pozunu paylaştı - Resim: 4

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de gündemde olan Büyüküstün'ün annesi Handan Büyüküstün'ü görenler gözlerine inanamadı.

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