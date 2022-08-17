Güzelliğini annesinden almış! Tuba Büyüküstün annesiyle pozunu paylaştı
Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde Murat Boz ile kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler gözlerine inanamadı.
Netflix'te yayınlanan yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde Tuba Büyüküstün'le başrolü paylaşan Murat Boz son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı.
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Dizide Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün öpüşme sahneleri gündeme bomba gibi düşünce binlerce kişi güzel oyuncunun özel hayatını araştırmaya koyuldu.
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Instagram'da 5,8 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.
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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de gündemde olan Büyüküstün'ün annesi Handan Büyüküstün'ü görenler gözlerine inanamadı.
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