Güzelliğiyle olay olan Instagram fenomeni meğer ''gerçek'' değilmiş!

Sözcü'de yer alan habere göre, Zelu'nun Wimbledon’da Merkez Kort’ta otururken ya da bir kafede kahve içerken çekilmiş fotoğraf paylaşımları 40 binden fazla beğeni aldı. Gerçekle neredeyse aynı olan Zelu’ya çok sayıda yorum da yapılırken Hintli kriket oyuncusu Rishabh Pant da etkileşimde bulunanlar arasında yer aldı.