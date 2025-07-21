Güzelliğiyle olay olan Instagram fenomeni meğer ''gerçek'' değilmiş!
Instagram fenomeni Mia Zelu'nun yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Zelu'nun çok sayıda evlilik teklifi aldığı da öğrenildi.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda maç ve oyuncuların yanı sıra konuşulan isimlerden biri olan Instagram fenomeni Mia Zelu ile ilginç bir gerçek daha ortaya çıktı.
Sosyal medyada 165 binden fazla takipçisi olan ve paylaşımlarıyla on binlerce kullanıcıyı etkileyen Zelu'nun yapay zeka ile oluşturulduğu öğrenildi. Daha da ilginç olanı Zelu'ya çok sayıda evlilik teklifi yapıldığı belirtildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Zelu'nun Wimbledon’da Merkez Kort’ta otururken ya da bir kafede kahve içerken çekilmiş fotoğraf paylaşımları 40 binden fazla beğeni aldı. Gerçekle neredeyse aynı olan Zelu’ya çok sayıda yorum da yapılırken Hintli kriket oyuncusu Rishabh Pant da etkileşimde bulunanlar arasında yer aldı.
Ancak Pant, Zelu'nun yapay zeka olduğunun ortaya çıkmasıyla söz konusu yorum ve beğenilerini kaldırdı.