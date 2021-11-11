Güzellik algısını yıkıp geçtiler! İşte eşsiz görünüşleri ile dikkat çeken modeller
Moda endüstrisi, mükemmel standardına uygun modellere odaklanmış olsa da farklılık arayan markaların peşinden koştuğu bu modeller benzersiz görünümleriyle dikkat çekiyor.
Maria Oz
Ukraynalı model Maria Oz, dünyanın en büyük moda podyumlarına asla giremedi, ancak Instagram'da 132 binin üzerinde takipçi toplamayı başardı.
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Büyük mavi gözleriyle benzersiz bir görünüme sahip olan genç model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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Ralph Souffrant
Ralph Souffrant, 2016 Yeezy kampanyasıyla tanındı. Aynı gün bir modellik sözleşmesine imza atan genç model, güzelliğin gerçekten çeşitli olduğunun canlı kanıtı.
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Haiti'de doğup Brooklyn'de büyüyen Souffrant, muhteşem çilli yüzü nedeniyle dikkat çekiyor.
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