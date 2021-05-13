Güzellik kraliçesiydi; şimdi elinde silahla isyancı oldu
Miss Grand International yarışmasının kraliçesi Htar Htet Htet Myanmar'ın askeri darbesine karşı silaha sarıldı. Htet, Myanmar'ı Tayland'daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti.
Myanmar güzellik kraliçesi Htar Htet Htet askeri darbeye karşı silaha sarıldı. Htet, ülkenin askeri cuntasına karşı savaşırken bu uğurda hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyleyerek tüfekle çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.
1 / 9
32 yaşındaki eski güzel ve aynı zamanda jimnastik hocası, Facebook sayfasında siyah savaş kıyafetleri giymiş ve silahlanmış olduğu bir resim yayınladı. Fotoğrafla beraber de şu satırlara yer verdi:
2 / 9
“Karşı koymanın zamanı geldi. Devrimin başarılı olması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Elimden geldiğince karşı koyacağım. Her şeyden vazgeçmeye hazırım. Hayatımla ödemeye bile hazırım.”
3 / 9
4 / 9