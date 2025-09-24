Güzide Duran boşanma davasının ardından 2'nci bir dava daha açtı
Bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la aşk yaşadığı iddia edilen eski manken Güzide Duran, boşanma davasının yanı sıra ikinci bir dava daha açtığını duyurdu.
Bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile bir ilişki yaşadığı konuşulan eski manken Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy’la yılan hikayesine dönen boşanma davasında bu kez farklı bir adım attı.
Güzide Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sadece kendi soyadını kullanmak için dava açtığını duyurdu.
Duran, “Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı ve avukatı Feyza Altun'u etiketledi.
Boşanma sürecinde yaşadığı yıpranmayı sık sık dile getiren Güzide Duran, iki çocuğunun babasıyla yollarını resmen ayırmakta zorlandığını söylemişti.
