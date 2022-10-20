Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'i herkesi şaşırttı: Gören tanıyamadı
1975 yılında izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Öğretmen karakterine hayat veren usta oyuncu Semra Özdamar, son hali ile görenleri şaşırttı.
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Feridun Şavlı... Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor.
Efsane filmde hayat verdiği Semra Öğretmen karakteriyle tanınan Semra Özdamar'ın son hali merak konusu oldu.
Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.
Uzun yıllardır kamera karşısına geçmeyen oyuncu, değişimiyle şaşırttı.
İŞTE SON HALİ
Aslen Bursalı olan Semra Özdamar, şimdilerde 66 yaşında.