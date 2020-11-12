Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nin düğün tarihi belli oldu!

Sosyetenin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlilik kararı aldı. Nazlı Kayı'nın gelinin olmasını çok isteyen Arzu Sabancı da muradına ererken çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı belli oldu. Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…