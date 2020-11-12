Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nin düğün tarihi belli oldu!
Sosyetenin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlilik kararı aldı. Nazlı Kayı'nın gelinin olmasını çok isteyen Arzu Sabancı da muradına ererken çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı belli oldu. Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…
Sosyetenin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlilik kararı aldı. Nazlı Kayı'nın gelinin olmasını çok isteyen Arzu Sabancı da muradına ererken çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı belli oldu. Sabah köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…
Hatırlarsanız iki yıl önce, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen Arzu Sabancı'nın sonunda gönlüne göre bir gelin adayı bulduğunu yazmıştım.
Büyük oğlu Hacı Sabancı ile 2017 yazından bu yana flört eden Nazlı Kayı'nın gelini olmasını çok isteyen Arzu Hanım'ın bu muradı gerçekleşiyor. Hoş, çok daha önce beklediğim bu müjdeli haber önceki gün geldi.