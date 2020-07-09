Hadid kardeşlere İnstagram'dan 'Filistin' sansürü!
Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, babası Mohamed Anwar Hadid'in pasaportunu instagram'da paylaştı. Bu paylaşımın ardından İnstagram, Hadid'in pasaportunda 'Filistin' yazdığı için söz konusu görseli kaldırdı. Skandalın ardından büyük tepki oluştu. En sert tepkiyi Bella'nın kardeşi Gigi ortaya koydu.
İşgal devleti İsrail'e verdiği desteklerle öne çıkan facebok, twitter ve instagram gibi sosyal medya platformları yeni bir skandala daha imza attı. Bu sefer skandalın merkezinde Filistin asıllı ABD vatandaşı Bella Hadid yer aldı.
FİLİSTİN'İN ADINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER Her fırsatta 'Müslüman ve Filistinli' olduğunu vurgulayan dünyaca ünlü manken Bella Hadid'e İnstagram'dan sansür geldi. 30 milyonu aşan takipçiye sahip olan Bella Hadid, Filistin asıllı olduğunu vurgulamak için babasına ait pasaportun görüntüsünü paylaştı. Görüntüde Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid'in doğum yeri olarak Filistin yazıyordu.
İNSTAGRAM'IN YAPTIĞI TAM BİR ZORBALIK Paylaşımının kaldırılmasına sinirlenen Bella'nın kardeşi Gigi Hadid, ''Babamın doğduğu yeri belirten Amerikan pasaportunu paylaştım ve bunu instagram kaldırdı. Babamın dığum yeri olan Filistin'den gurur duyuyorum. Filistinlilere instagram'da izin verilmiyor mu? Bu bana yapılmış bir zorbalıktır. İnsanlarıusturup hikayeyi silemezsiniz.'' ifadeleriyle tepki gösterdi.