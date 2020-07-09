Hadid kardeşlere İnstagram'dan 'Filistin' sansürü!

FİLİSTİN'İN ADINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER Her fırsatta 'Müslüman ve Filistinli' olduğunu vurgulayan dünyaca ünlü manken Bella Hadid'e İnstagram'dan sansür geldi. 30 milyonu aşan takipçiye sahip olan Bella Hadid, Filistin asıllı olduğunu vurgulamak için babasına ait pasaportun görüntüsünü paylaştı. Görüntüde Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid'in doğum yeri olarak Filistin yazıyordu.