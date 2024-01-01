Hadise 2023'ün son paylaşımında sınırları zorladı! Olay pozlar
Ünlü şarkıcı Hadise, 2023'e veda paylaşımıyla sınırları zorladı. Göğsünü açarak poz veren Hadise, sosyal medyada olay oldu.
Şarkıcı Hadise, 2023 yılına veda ederken yaptığı paylaşımla olay yarattı. Ayna karşısında göğsünün göründüğü pozunu paylaşan Hadise, sosyal medyada gündem oldu.
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14,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2023 yılına veda ettiği bir video yayınlayan Hadise, konserlerinden kareleri, ayna karşısında verdiği cüretkar pozları ve sevdikleriyle çektirdiği pozları birleştirdi.
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Hadise'nin "Güldürdüğünle, ağlattığınla…Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023" notuyla videoda göğsünü açarak verdiği poz dikkat çekti.
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Şarkıcının paylaşımına "Beklediğimiz post buydu" ve "Tavrına ve bakışına hayranım" yorumları yapıldı.
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