Hadise barbie modasına uydu! Tarzyla göz kamaştırdı
Barbie modası tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi ülkemizde de etkisi devam ediyor. Son olarak Hadise Barbie modasına uydu.
Konser maratonuna devam eden Hadise, Barbie modasına uydu. Ekibi Hadise'yi "Barbie" diyerek paylaştı.
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Ünlü şarkıcı Barbie'nin bir diğer elbise rengi olan mavi rengi tercih etti.
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Göğüs dekolteli mini elbisesiyle göz kamaştıran Hadise'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.
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İşte güzel şarkıcının birbirinden ateşli kareleri...
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