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  4. Hadise barbie modasına uydu! Tarzyla göz kamaştırdı

Hadise barbie modasına uydu! Tarzyla göz kamaştırdı

Barbie modası tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi ülkemizde de etkisi devam ediyor. Son olarak Hadise Barbie modasına uydu.

Hadise barbie modasına uydu! Tarzyla göz kamaştırdı - Resim: 1

Konser maratonuna devam eden Hadise, Barbie modasına uydu. Ekibi Hadise'yi "Barbie" diyerek paylaştı.

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Hadise barbie modasına uydu! Tarzyla göz kamaştırdı - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Barbie'nin bir diğer elbise rengi olan mavi rengi tercih etti.

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Hadise barbie modasına uydu! Tarzyla göz kamaştırdı - Resim: 3

Göğüs dekolteli mini elbisesiyle göz kamaştıran Hadise'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.

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Hadise barbie modasına uydu! Tarzyla göz kamaştırdı - Resim: 4

İşte güzel şarkıcının birbirinden ateşli kareleri...

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