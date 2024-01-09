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Hadise bombayı patlattı: İspanyol bir sevgilim var

Aşk hayatında bir türlü aradığını bulamayan güzel şarkıcı Hadise Amerika’dan aşkını ilan etti ve “İspanyol bir sevgilim var” dedi.

Hadise bombayı patlattı: İspanyol bir sevgilim var - Resim: 1

Aradığı aşık bir türlü bulamayan güzel popçu Hadise, Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Birçok çapkınla adı yazılıp çizilen güzel popçu, bir türlü mutluluğu yakalayamamıştı.

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Hadise bombayı patlattı: İspanyol bir sevgilim var - Resim: 2

Son dönemde kendini işine veren ve hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını...

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Hadise bombayı patlattı: İspanyol bir sevgilim var - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile New York'ta sahne alan Hadise, sahnede yaptığı İspanyol sevgili açıklamasıyla bir anda gündeme bomba gibi düştü.

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Hadise bombayı patlattı: İspanyol bir sevgilim var - Resim: 4

Aynı akşam Murat Boz'la olan samimi halleriyle sosyal medyada çok konuşulan güzel popçu, ardından "İspanyol sevgilim var" dedi. Ancak Hadise yaptığı açıklamanın ardından önce yalan sonra gerçek deyince kafalar iyice karıştı.

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