Hadise bu dansıyla oryantallere meydan okudu
Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra eski günlerine geri dönen güzel şarkıcı Hadise bu sefer de sosyal medyadan paylaştığı dans videosuyla oryantallere meydan okudu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.
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Son olarak yeni yılı Kıbrıs'ta sahnede karşılayan Hadise, yılbaşı kostümüyle göz doldurmuştu.
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Dinçerler'den boşandıktan sonra cesur giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, yılbaşında yine iddialı bir kostüm tercih etmişti.
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Hadise'nin fanları "boşanmak ona yaradı, eski ayarlarına geri döndü" yorumları yaparken Hadise'den bir dikkat çeken paylaşım daha geldi.
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