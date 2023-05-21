Hadise cesur sahne kıyafetiyle olay oldu
Her attığı adım olay olan Hadise, Mehmet Dinçerler ile olan kısa süreli evliliğinin bitmesinin ardından eski günlerine hızlı döndü. Güzel şarkıcının cesur sahne kıyafetini görenler neye uğradığını şaşırdı.
Her yaptığı gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, son konseriyle bir kez daha ortalığı salladı. Hadise'nin sahne kostümü çok beğenildi.
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Özel hayatı ve 'Feryat' şarkısıyla uzun süre gündemde kalan Hadise'nin her yaptığı olay oluyor.
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Hadise bu defa yine sınırlarını zorladı ve son konseri ile olay oldu.
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Süper mini göğsü transparan elbisesine yorum yağdı.
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