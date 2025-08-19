Hadise de Nicki Minaj akımına katılıp, akımın hakkını verdi
Konserlerindeki dans şovları ve cesur sahne kıyafetleriyle eleştirilerin hedefi olan Hadise bu sefer de TikTok'ta viral olan Nicki Minaj akımına katıldığı videosuyla gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser serisindeki sahne şovları ile olay olmuştu.
Hayranları da dahil olmak üzere bir çok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Hadise’ye sanat camiasından da peşeşe tepkiler geldi.
Hadise ise sert eleştirilere önce Seda Sayan'ın "Daha çok konuşursunuz beni" sözlerinin yer aldığı bir video ile ardından da "’Filtre kullanırız, “gerçek değil” derler. Çizgilerimizi gösteririz, “yaşlandın” derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada"Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız" diyerek yanıt vermişti.
Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Hadise bu sefer ise dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj ile TikTok'ta başlayan akıma dahil olduğu görüntüleriyle gündeme geldi.