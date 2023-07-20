Hadise dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu
Sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hadise, son konserinde iddialı bir elbise tercih etti. Göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı siyah bir elbise giyen şarkıcı, o kareleri Instagram hesabından paylaştı.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, yine güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
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İddialı bir elbise giyen Hadise, göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kendine hayran bıraktı.
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Şarkılarıyla izleyenlere büyük bir keyif yaşatan Hadise, konserden görüntüleri Instagram'dan paylaştı.
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Kıse sürede binlerce beğeni alan gönderisiyle yine sosyal medyada epeyce adından söz ettirdi.
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