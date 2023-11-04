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Hadise derin dekoltesiyle de ''hadise'' yarattı

Yaşadığı kısa süreli evliliği sonrasında eski günlerine geri dönen güzel şarkıcı Hadise derin sırt dekolteli pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Hadise derin dekoltesiyle de ''hadise'' yarattı - Resim: 1

Güzel şarkıcı Hadise hem yaza damgasını vuran şarkıları, hem güzel sesi hem de fiziğiyle magazin dünyasına damgasını vurmaya devam ediyor.

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Hadise derin dekoltesiyle de ''hadise'' yarattı - Resim: 2

Son olarak derin sırt dekolteli bir kıyafetiyle kamera karşısına geçen Hadise birbirinden cesur pozlarını peş peşe sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Hadise derin dekoltesiyle de ''hadise'' yarattı - Resim: 3

İşte Hadise'nin o cesur pozları...

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Hadise derin dekoltesiyle de ''hadise'' yarattı - Resim: 4
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