Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi
Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk dizi projesi Esas Oğlan'ın fragmanı, cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ünlü şarkıcı konserinde aynı pozları vererek sansürü sevenlerinin gözleri önünde canlı canlı deldi.
Şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile başrolü paylaştığı Esas Oğlan dizisi cesur sahnelerle gündem olmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Esas Oğlan dizisine ait görüntüler, cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle TikTok tarafından yayından kaldırıldı.
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22 Kasım'da izleyiciyle buluşması beklenen dizinin oyuncuları Hadise ve Seda Bakan Instagram'da yaptıkları paylaşım ile tepki gösterirken Hadise bu sansüre en dikkat çeken tepkiyi konserinde verdi.
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"Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" diyen Hadise şimdi de Ankara konserindeki görüntüleriyle dikkat çekti.
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