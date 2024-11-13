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Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk dizi projesi Esas Oğlan'ın fragmanı, cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ünlü şarkıcı konserinde aynı pozları vererek sansürü sevenlerinin gözleri önünde canlı canlı deldi.

Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi - Resim: 1

Şarkıcı Hadise'nin Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile başrolü paylaştığı Esas Oğlan dizisi cesur sahnelerle gündem olmuştu.

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Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Esas Oğlan dizisine ait görüntüler, cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle TikTok tarafından yayından kaldırıldı. 

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Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi - Resim: 3

22 Kasım'da izleyiciyle buluşması beklenen dizinin oyuncuları Hadise ve Seda Bakan Instagram'da yaptıkları paylaşım ile tepki gösterirken Hadise bu sansüre en dikkat çeken tepkiyi konserinde verdi.

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Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi - Resim: 4

"Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" diyen Hadise şimdi de Ankara konserindeki görüntüleriyle dikkat çekti.

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