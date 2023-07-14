Hadise Feryat klibinin kamera arkasını yayınladı
Cesur kıyafetleri ve attığı her adımla olay olan güzel şarkıcı Hadise Feryat adlı şarkısının klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise sosyal medyadaki cesaret isteyen paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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Feryat adlı şarkısıyla yaza bomba gibi giren Hadise "klibimizin backstage videosu Pazar günü sizlerle!" paylaşımıyla klibinin çekiminden kamera arkası görüntüleri paylaştı.
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