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Hadise Feryat klibinin kamera arkasını yayınladı

Cesur kıyafetleri ve attığı her adımla olay olan güzel şarkıcı Hadise Feryat adlı şarkısının klibinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Hadise Feryat klibinin kamera arkasını yayınladı - Resim: 1

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise sosyal medyadaki cesaret isteyen paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Hadise Feryat klibinin kamera arkasını yayınladı - Resim: 2

Feryat adlı şarkısıyla yaza bomba gibi giren Hadise "klibimizin backstage videosu Pazar günü sizlerle!" paylaşımıyla klibinin çekiminden kamera arkası görüntüleri paylaştı.

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Hadise Feryat klibinin kamera arkasını yayınladı - Resim: 3
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Hadise Feryat klibinin kamera arkasını yayınladı - Resim: 4
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