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  4. Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti

Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti

Geçtiğimiz günlerde evliliğini tek celsede bitiren ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 1

Mayıs ayında evlenen nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde 4 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşandı.

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Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 2

Psikolojik baskıya maruz kaldığı için ayrıldığı iddia edilen Hadise, gündemden düşmüyor. 

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Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 3

Konser maratonu devam eden şarkıcı, bu ara sahnelerden inmiyor. 

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Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti - Resim: 4

Ünlü şarkıcı dün takipçileriyle siyah beyazlı çok özel karelerini paylaştı.

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