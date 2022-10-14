Hadise göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti
Geçtiğimiz günlerde evliliğini tek celsede bitiren ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.
Mayıs ayında evlenen nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde 4 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşandı.
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Psikolojik baskıya maruz kaldığı için ayrıldığı iddia edilen Hadise, gündemden düşmüyor.
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Konser maratonu devam eden şarkıcı, bu ara sahnelerden inmiyor.
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Ünlü şarkıcı dün takipçileriyle siyah beyazlı çok özel karelerini paylaştı.
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