Hadise ile Şenol Sönmez aşkı kısa sürdü
Esas Oğlan adlı dizide Ceren karakterine hayat veren Hadise'nin "satmışım anasını" paylaşımı ile ilan ettiği Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile olan ilişkisinin ömrü kısa sürdü.
Şarkıcı Hadise ile Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez arasındaki sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Hatırlanacağı gibi Hadise Esas Oğlan dizisinin yönetmeniyle olan aşkını "satmışım anasını" paylaşımı ile ilan etmişti.
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Ünlü isim paylaşımına Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısını da eklemişti.
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Ancak ünlü ikilinin sürpriz aşkı sürpriz bir kararla bitti.
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