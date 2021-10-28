Hadise, Kaan Yıldırım'a dair tüm anılara veda etti

Ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler, Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı.