Hadise, Kaan Yıldırım'a dair tüm anılara veda etti
Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, geçmişi siliyor. Ünlü popçu, eski sevgilisine dair tüm anılarına veda etti.
Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım, evlilik kararı almaları beklenirken, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz şekilde ayrılmışlar ve hayranlarına büyük şaşkınlık yaşatmışlardı.
Ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler, Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı.
GEÇMİŞİ SİLİYOR!
Şimdilerde Mehmet Dinçerler beraberliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı dönemde beraber bindikleri aracını satmaya karar verdi.
Uçankuş'ta yer alan habere göre; 36 yaşındaki başarılı şarkıcı, satışa çıkardığı Volkswagen marka VIP minibüsünü hemen alıcı buldu.