Hadise, Kaan Yıldırım'ın eşyalarını şoförüyle gönderdi

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Yıldırım'ın "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasının ardından Hadise, evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi.