Hadise, Kaan Yıldırım'ın eşyalarını şoförüyle gönderdi
Şarkıcı Hadise, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra evinde kalan eşyalarını şoförüyle gönderdi.
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım çifti ilişkilerini noktaladı.
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Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ı takipten çıkararak ayrılık sinyallerini veren şarkıcı, yeni bir hamlede bulunmuştu.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Yıldırım'ın "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasının ardından Hadise, evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi.
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Hadise biten ilişkisinin ardından Yıldırım'a ait tüm izleri evinden sildi.
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