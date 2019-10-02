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  3. 02 Ekim 2019 15:13

Hadise kardeşini de sildi !

Şarkıcı Hadise'nin, ablası Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de arası bozuldu. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp Belçika'ya gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.

Hadise kardeşini de sildi !

Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.

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Hadise kardeşini de sildi !

ANNE VE ABLA GERİ DÖNDÜ

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor! Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya'nın arası; anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün canına kastetmesinden sonra açılmıştı. Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise ile arası açılan abla Hülya da gitmişti.

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Hadise kardeşini de sildi !

EVİNİ KAPATTI

Hadise, modacılık yapan kız kardeşi Derya ile bir süre önce barışmıştı. Kriz atlatılmış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

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Hadise kardeşini de sildi !

Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise, ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belçika'ya ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı.

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