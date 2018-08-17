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  3. 17 Ağustos 2018 14:29

Hadise kardeşleriyle buzları eritti

Ünlü popçu Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra kardeşlerin arası açılmıştı.

Hadise kardeşleriyle buzları eritti

Popçu Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar girişimi sonrası Açıkgöz kardeşlerin arası bozulmuş ünlü şarkıcı da kız kardeşleriyle profesyonel iş ilişkisini bitirmişti.

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Hadise kardeşleriyle buzları eritti

Bunun sonucunda abla Hülya Açıkgöz, tepki olarak Hadise ile fotoğraflarını silerek Instagram’dan da takibi bırakmıştı.

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Hadise kardeşleriyle buzları eritti

Akşam Life'ın haberine göre, aile aralarındaki tüm buzları eritti. Zor günleri geride bırakarak, anneleriyle zaman geçiren Açıkgöz kardeşlerden Hülya Açıkgöz, Hadise’yi yeniden takip etmeye başladı.

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Hadise kardeşleriyle buzları eritti

Hadise’nin yeni sezonda kız kardeşiyle çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu.

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