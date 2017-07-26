Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım

Hadise, Elle dergisinin kapak güzeli oldu. Derginin yeni sayısı için birbirinden iddialı pozlar veren ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Adı birçok kişiyle anılan Hadise hayatında bir kez aşık olduğunu itiraf etti: “Şu an kimseye aşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu diyebilirim” dedi.

