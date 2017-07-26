Hadise: Kilolu değil kıvrımlıyım
Ünlü şarkıcı Hadise, Elle dergisine yaptığı röportajda “Kendimle barışığım. Bizim ülkede basenli olmak, kilolu diye nitelendiriliyor. Halbuki dünyada kıvrımlı olmak çok güzel diye konuşuluyor” dedi.
Hadise, Elle dergisinin kapak güzeli oldu. Derginin yeni sayısı için birbirinden iddialı pozlar veren ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Adı birçok kişiyle anılan Hadise hayatında bir kez aşık olduğunu itiraf etti: “Şu an kimseye aşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu diyebilirim” dedi.
31 yaşındaki şarkıcı, anne olmaya hazır hissettiğini de söyledi: “Hayatımda, ‘Evet bu adamla yuva kurabilirim’ diyebileceğim biri olsa kesinlikle çocuk sahibi olmak isterim.” Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak bir adamla çocuk(lar) yapmak isterim.”
İşte Hadise'nin açıklamalarından satırbaşları:
- Benim için ideal erkek, beni anlayabilmeli, beni kendinden daha çok sevebilmeli ve buna cüret etmeye korkmamalı...