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  4. Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı

Tarzıyla her daim gündeme gelen Hadise, son olarak kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 1

 Sosyetenin tanınmış ismi Yasemin Taciroğlu’nun düğününe katılan Hadise, gözalıcı tarzıyla olay oldu.

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Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 2

Kırmızı göğüs dekolteli bir elbise giyen ünlü şarkıcı birbirinden ateşli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.

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Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 3

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel şarkıcı sevenlerinden tam not aldı. 

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Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 4
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