Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle ortalığı salladı
Tarzıyla her daim gündeme gelen Hadise, son olarak kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı.
Sosyetenin tanınmış ismi Yasemin Taciroğlu’nun düğününe katılan Hadise, gözalıcı tarzıyla olay oldu.
1 / 183
Kırmızı göğüs dekolteli bir elbise giyen ünlü şarkıcı birbirinden ateşli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.
2 / 183
Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel şarkıcı sevenlerinden tam not aldı.
3 / 183
4 / 183