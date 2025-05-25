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  4. Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu

Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu

Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan olan ünlü şarkıcı Hadise konser koşturmacasına Maldivler tatilyle ara verdi...

Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 1

Avrupa'daki konser turnesinin ardından son olarak yavru vatan KKTC'de sahne alan güzel şarkıcı Hadise konserlerine tatil molası verdi.

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Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 2

Maldivler tatilinden bikinili karelerini de paylaşan Hadise'nin kusursuz fiziği ve güzelliği büyük beğeni topladı.

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Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 3

Hem denizin hem de güneşin tadını doyasıya çıkaran Hadise, bikinili pozlarıyla bir kez daha sosyal medyayı salladı.

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Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 4

Hadise'nin “Plaj, lütfen” notuyla paylaştığı karelere takipçileri de kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcının pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

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