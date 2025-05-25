Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu
Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan olan ünlü şarkıcı Hadise konser koşturmacasına Maldivler tatilyle ara verdi...
Avrupa'daki konser turnesinin ardından son olarak yavru vatan KKTC'de sahne alan güzel şarkıcı Hadise konserlerine tatil molası verdi.
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Maldivler tatilinden bikinili karelerini de paylaşan Hadise'nin kusursuz fiziği ve güzelliği büyük beğeni topladı.
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Hem denizin hem de güneşin tadını doyasıya çıkaran Hadise, bikinili pozlarıyla bir kez daha sosyal medyayı salladı.
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Hadise'nin “Plaj, lütfen” notuyla paylaştığı karelere takipçileri de kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcının pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
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