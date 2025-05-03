Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı
O Ses Türkiye programının çekimleri ile Avrupa'daki konserleri arasında mekik dokuyan şarkıcı Hadise yoğun iş temposuna Maldivler tatili ile ara verdi. Hadise'nin Maldivler'den paylaştığı tatil pozlarına beğeni yağdı.
Ünlü şarkıcı Hadise iş koşturmacasına ilk "yaz tatili" molasını verdi.
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Bir yandan TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de jürilik yapan diğer yandan da Avrupa turnesinde ülke ülke gezerek hayranlarıyla buluşan Hadise soluğu Maldivler'de aldı.
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Sezonu açarak yaz tatiline çıkan Hadise bikinili pozlarını peş peşe yayınladı.
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Ünlü isim yaptığı o paylaşımlara ise; "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" notunu düştü.
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