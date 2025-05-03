Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı

Ünlü isim yaptığı o paylaşımlara ise; "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" notunu düştü.