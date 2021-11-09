Hadise-Mehmet Dinçerler çifti Paris'te aşka geldi
Hadise, ünlü oyuncu Kaan Yıldırımla yollarını ayırdıktan sonra aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile romantik pozlarına devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Hadise 1,5 yıldır birlikte olduğu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı.
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Kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Fransa’ya gitmişti.
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Hadise'nin son olarak Dinçerler'in ailesiyle tanıştığı ve ilişkisinin evlilik yolunda gittiği konuşulmuştu.
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