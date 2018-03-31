Hadise, ''Memleketi Belçika'' ibaresini kaldırdı
Bir yılda 4 milyon lira gelir elde etmesine rağmen 118 bin lira vergi ödeyen Hadise, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Hadise, günlerdir "Türkiye'de yılda, sadece konserlerden 4 milyon lira kazandı ama iki yılda yalnızca 118 bin lira vergi ödedi. Üstelik Türkiye'de toplu iğne bile almıyor, kazandığı tüm parayla Belçika ve ABD'de yatırım yapıyor" diye eleştiriliyor.
Sadece KKTC'de bile Ebru Gündeş, 2017'de 414 bin, Funda Arar 240 bin, tek bir konser veren Goran Bregoviç 33 bin lira vergi ödedi.