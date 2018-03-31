Hadise, ''Memleketi Belçika'' ibaresini kaldırdı

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Hadise, günlerdir "Türkiye'de yılda, sadece konserlerden 4 milyon lira kazandı ama iki yılda yalnızca 118 bin lira vergi ödedi. Üstelik Türkiye'de toplu iğne bile almıyor, kazandığı tüm parayla Belçika ve ABD'de yatırım yapıyor" diye eleştiriliyor.