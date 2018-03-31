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  3. 31 Mart 2018 14:13

Hadise, ''Memleketi Belçika'' ibaresini kaldırdı

Bir yılda 4 milyon lira gelir elde etmesine rağmen 118 bin lira vergi ödeyen Hadise, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Hadise, ''Memleketi Belçika'' ibaresini kaldırdı

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Hadise, günlerdir "Türkiye'de yılda, sadece konserlerden 4 milyon lira kazandı ama iki yılda yalnızca 118 bin lira vergi ödedi. Üstelik Türkiye'de toplu iğne bile almıyor, kazandığı tüm parayla Belçika ve ABD'de yatırım yapıyor" diye eleştiriliyor.

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Hadise, ''Memleketi Belçika'' ibaresini kaldırdı

Güzel şarkıcı, tepkiler üzerine Facebook profilindeki 'Memleketi Belçika' ibaresini çıkardı.

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Hadise, ''Memleketi Belçika'' ibaresini kaldırdı

Sadece KKTC'de bile Ebru Gündeş, 2017'de 414 bin, Funda Arar 240 bin, tek bir konser veren Goran Bregoviç 33 bin lira vergi ödedi.

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Hadise, ''Memleketi Belçika'' ibaresini kaldırdı

Hadise, konser başına 100 bin lira, TV programından haftalık 85 bin lira, AVM etkinliklerinden 50 bin lira, KKTC konserlerinden 150 bin lira alıyor. İstinye'de kirada oturan Hadise'nin arabası bile kiralık.

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