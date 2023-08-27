Hadise ''mini'' şovuyla büyüledi
Güzel şarkıcı Hadise, Azerbaycan'da sevenleriyle buluştu... Güzel sesi ve fiziği ile hem gözlere hem de kulaklara hitap eden Hadise'nin sahnedeki cesur kıyafet tercihi yine olay oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, Azerbaycan'da verdiği konserle kardeş ülkeyi coşturdu.
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Güzel fiziği ve güzel sesiyle dikkatleri üzerine çeken Hadise'nin sahne şovu da olay oldu.
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Mini ve cesur bir kıyafetle sahne alan Hadise'ye binlerce hayranı da hep bir ağızdan eşlik etti.
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