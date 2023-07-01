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Hadise ''mini'' şovuyla sahneyi yıkıp geçti

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı Hadise bayramda sahne aldığı Kıbrıs'ta cesur "mini" kostümü ile sahneyi kelimenin tam anlamıyla yıkıp geçti.

Hadise ''mini'' şovuyla sahneyi yıkıp geçti - Resim: 1

Hadise, iki saat boyunca Kıbrıs Concorde Resort Otel’de eşsiz performansıyla muhteşem bir konser ziyafeti gerçekleştirdi.

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Hadise ''mini'' şovuyla sahneyi yıkıp geçti - Resim: 2

 Dansçılarının eşlik ettiği ve hit şarkılarını peşi sıra seslendiren Hadise, Sagaza  özel tasarım pudra rengi straplez mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

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Hadise ''mini'' şovuyla sahneyi yıkıp geçti - Resim: 3
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Hadise ''mini'' şovuyla sahneyi yıkıp geçti - Resim: 4
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