Hadise ''mini'' şovuyla sahneyi yıkıp geçti
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı Hadise bayramda sahne aldığı Kıbrıs'ta cesur "mini" kostümü ile sahneyi kelimenin tam anlamıyla yıkıp geçti.
Hadise, iki saat boyunca Kıbrıs Concorde Resort Otel’de eşsiz performansıyla muhteşem bir konser ziyafeti gerçekleştirdi.
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Dansçılarının eşlik ettiği ve hit şarkılarını peşi sıra seslendiren Hadise, Sagaza özel tasarım pudra rengi straplez mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
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