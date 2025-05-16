Hadise ''Seksi olmama laf geliyor'' demişti, yavru vatan KKTC'yi salladı

Hadise son konserinde kendisini eleştirenlere " "Bu aralar bir fena üzerime geliyorlar. Her yerden bir saldırı. Dansıma laf geliyor, özgür konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız" diyerek yanıt vermişti.