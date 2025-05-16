Hadise ''Seksi olmama laf geliyor'' demişti, yavru vatan KKTC'yi salladı
Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan olan ünlü şarkıcı Hadise, sahne kıyafetleri ve dans şovlarına yönelik sert eleştirilere çektiği restin ardından sahne aldığı KKTC'ta yine cesur sahne tercihleriyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Avrupa'daki konser turnesi sırasında tercih ettiği cesur kıyafetleri ve sahne şovları ile dikkatleri üzerine çeken Hadise kendisine yönelik sert eleştirilere aynı sertlikte yanıt vermişti.
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Tıklım tıklım konser alanlarında hayranlarıyla buluşan Hadise son günlerde hem dans şovlarına hem de cesur kıyafetlerine yönelik eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Hadise son konserinde kendisini eleştirenlere " "Bu aralar bir fena üzerime geliyorlar. Her yerden bir saldırı. Dansıma laf geliyor, özgür konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız" diyerek yanıt vermişti.
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Hadise bu açıklamalarının ardından bu sefer de hayranlarıyla yavru vatan KKTC'de biraraya geldi.
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