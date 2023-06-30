Hadise sırtından kalçasına kadar inen dövmeleri ile poz verdi!

Boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise tüm sezon yoğun tempoda çalıştı. Yaz boyunca yoğun bir konser takvimi bulunan şarkıcı, deniz sezonunu da geçtiğimiz günlerde açtı.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Hadise geçtiğimiz günlerde de sırt dekolteli bir pozunu paylaşınca güneşten kızarmış teni ile dalga konusu oldu.