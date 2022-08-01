Hadise siyah mini elbisesi ve sahne şovu ile ortalığı salladı!
Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdikten sonra giyim tarzında büyük bir değişikliğe giden Hadise, son konserinde 'Kraliçe geri döndü' dedirtti.
Kıbrıs'ta sahne alan güzel şarkıcı mini etekli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdikten sonra giyim tarzında büyük bir değişikliğe giden Hadise uzun süredir daha kapalı ve uzun kıyafetler tercih ediyordu. Son olarak önceki gece Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hadise'nin giydiği elbisenin Tuvana Büyükçınar'ın elinden çıktığı öğrenildi.
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Verdiği konserlere devam eden Hadise, dün gece Kıbrıs'ta hayranlarının karşısına çıktı. Evlendikten sonra sahne şovu ve kıyafetlerinde değişime giden Hadise bu kez şaşırttı.
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Hadise son konserindeki sahne kıyafetiyle 'Kraliçe geri döndü' dedirtti.
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