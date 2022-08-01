Hadise siyah mini elbisesi ve sahne şovu ile ortalığı salladı!

Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdikten sonra giyim tarzında büyük bir değişikliğe giden Hadise uzun süredir daha kapalı ve uzun kıyafetler tercih ediyordu. Son olarak önceki gece Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hadise'nin giydiği elbisenin Tuvana Büyükçınar'ın elinden çıktığı öğrenildi.