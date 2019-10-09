Hadise sosyal medyada alay konusu oldu

Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan güzel şarkıcı, sahte takipçi satın aldığı iddialarına, "Bilmiyorum, ben tek şunu biliyorum; ben hiç hayatımda nasıl sahte takipçi satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım, Allah şahidim. Bazı insanlar hiç resim yüklemeyerek 30-40-100-1000 kişi takip edebiliyorlar. Bunlara sahte diyebilirsiniz. Ben kendimi biliyorum. Allah şahidim, benim içim çok rahat" yanıtını verdi.