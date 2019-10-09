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  3. 09 Ekim 2019 18:20

Hadise sosyal medyada alay konusu oldu

Son dönemde dansları ve Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla eleştirilerin hedefi olan Hadise bir arkadaşının doğum günü çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde hakkında çıkan iddialar hakkında ko

Hadise sosyal medyada alay konusu oldu

Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan güzel şarkıcı, sahte takipçi satın aldığı iddialarına, "Bilmiyorum, ben tek şunu biliyorum; ben hiç hayatımda nasıl sahte takipçi satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım, Allah şahidim. Bazı insanlar hiç resim yüklemeyerek 30-40-100-1000 kişi takip edebiliyorlar. Bunlara sahte diyebilirsiniz. Ben kendimi biliyorum. Allah şahidim, benim içim çok rahat" yanıtını verdi.

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Hadise sosyal medyada alay konusu oldu

"DÜNYA STARI OLAYIM DERKEN…" Katıldığı davette mavi bir tulum tercih eden Hadise, sosyal medya kullanıcıların hedefine girmekten kurtulamadı. Instagram'da şarkıcının fotoğrafını gören kullanıcılar "Dünya starı olayım derken, Ciguli olmuş" yorumlarını yaptılar.

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Hadise sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve mavi tulumuyla sosyal medyanın gündemine oturan ünlü popçu Hadise, bir kez daha magazin dünyasının konuşulan ismi oldu. Sevenlerinin ilgi odağı olan Hadise'nin makyajsız fotoğrafları gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım haricinde Hadise'nin ortaya çıkan eski fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

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Hadise sosyal medyada alay konusu oldu

İşte Hadise ve birçok ünlü ismin makyajsız fotoğrafları.

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