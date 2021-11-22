Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor mu?
Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çift, önceki akşam Beykoz'daki bir balık restoranından çıkarken görüntülendi.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ünlü çift önceki akşam Beykoz'daki bir balık restoranından çıkarken görüntülendi.
1 / 9
Hadise geçtiğimiz günlerde yeğeniyle fotoğrafını Instagram’da paylaşmış, Mehmet Dinçerler de o karenin altına “Nasıl da yakışır kucağına” yazmıştı.
2 / 9
Çift, o yorumla ilgili sorular karşısında tebessüm etmekle yetindi.
3 / 9
“Mehmet Bey, evlilik teklifi ne zaman gelecek?” sorusunu da gülümseyerek yanıtsız barakan Dinçerler, Hadise’yle beraber aracına binerek uzaklaştı.
4 / 9