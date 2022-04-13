Hadise ve Mehmet Dinçerler imam nikahı kıydı
Evlilik hazırlığında olan ünlü popçu Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler, imam nikahı kıydı. İşte tüm detaylar...
Evlilik hazırlığında olan ünlü popçu Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba’nın düğününden kısa bir süre önce sevgilisi ile imam nikahı kıydı. / tv100.com - Özel Haber
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TV100'den Pınar EFE'nin haberine göre, Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler’de buldu.
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İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.
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Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, parmağındaki 3 milyon 133 bin 280 TL’lik yüzükle, sosyal medyayı adeta sallamıştı.
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