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Hadise verdiği pozla akılları baştan aldı!

Cesur pozlarıyla bilinen Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla takipçilerini şaşırttı.

Hadise verdiği pozla akılları baştan aldı! - Resim: 1

Hadise yeni şarkısı "Sevmiyo"nun çıkışı için gün sayarken birbirinden cesur karelerini paylaştı. Fotoğrafların bazılarına öyle bir durdu ki görenler ünlü şarkıcıyı çıplak sandı.

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Hadise verdiği pozla akılları baştan aldı! - Resim: 2

Yazdan kalma karelerini paylaşan Hadise bej renkli bikinisiyle poz verirken şekilden şekle girdi.

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Hadise verdiği pozla akılları baştan aldı! - Resim: 3

Ünlü şarkıcının bu pozunu ise görenler çıplak sandı. 

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Hadise verdiği pozla akılları baştan aldı! - Resim: 4

14 milyon takipçisi bulunan Hadise kısa sürede 50 bin beğeniyi geçti. 

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