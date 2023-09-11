Hadise verdiği pozla akılları baştan aldı!
Cesur pozlarıyla bilinen Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla takipçilerini şaşırttı.
Hadise yeni şarkısı "Sevmiyo"nun çıkışı için gün sayarken birbirinden cesur karelerini paylaştı. Fotoğrafların bazılarına öyle bir durdu ki görenler ünlü şarkıcıyı çıplak sandı.
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Yazdan kalma karelerini paylaşan Hadise bej renkli bikinisiyle poz verirken şekilden şekle girdi.
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Ünlü şarkıcının bu pozunu ise görenler çıplak sandı.
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14 milyon takipçisi bulunan Hadise kısa sürede 50 bin beğeniyi geçti.
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