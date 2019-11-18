  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Kasım 2019 09:20

Hadise ''yalnızlık'' sorusuna sert çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahne kostümüyle göz dolduran şarkıcı, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.

Hadise ''yalnızlık'' sorusuna sert çıktı

Sahne kıyafetlerini yeniden giymeyi sevdiğini söyleyerek soruları yanıtlamaya başlayan Hadise, “Bence kombinlemek lazım, her şeyin çok fazla para tutması gerekmiyor. Ben değiştirmeyi seviyorum” dedi.

1/ 9
Hadise ''yalnızlık'' sorusuna sert çıktı

'AVRUPA TURNESİNİN TARİHİ BELLİ DEĞİL'
Murat Boz’la Avrupa turnesi sorularına güzel şarkıcı; tarihin belli olmadığın söylerken, yarışmadan sonra gideceklerini açıkladı. Murat Boz’un da en az kendisi kadar heyecanlı olduğunu ekleyen şarkıcı, her şeyi detaylarıyla planlayacaklarının altını çizdi.

2/ 9
Hadise ''yalnızlık'' sorusuna sert çıktı

'MÜZİKAL BENİM İÇİN CENNET'
Bir müzikalde oynamak istediğini dile getiren Hadise, Benim için aslında müthiş bir platform olur. Saçlar makyajlar şıkır, şıkır kıyafetler müzikler, Allah'ım yarabbim benim için cennet olur müzikal" diye cevapladı.

3/ 9
Hadise ''yalnızlık'' sorusuna sert çıktı

Oyunculuğa yakın mısınız sorusunu şarkıcı, ”Burada bana bir teklif gelsin pozisyonunda değilim. Gelirse değerlendiririm neden olmasın" diye cevapladı.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM