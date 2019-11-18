Hadise ''yalnızlık'' sorusuna sert çıktı

'MÜZİKAL BENİM İÇİN CENNET'

Bir müzikalde oynamak istediğini dile getiren Hadise, Benim için aslında müthiş bir platform olur. Saçlar makyajlar şıkır, şıkır kıyafetler müzikler, Allah'ım yarabbim benim için cennet olur müzikal" diye cevapladı.