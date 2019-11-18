Hadise ''yalnızlık'' sorusuna sert çıktı
Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahne kostümüyle göz dolduran şarkıcı, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.
Sahne kıyafetlerini yeniden giymeyi sevdiğini söyleyerek soruları yanıtlamaya başlayan Hadise, “Bence kombinlemek lazım, her şeyin çok fazla para tutması gerekmiyor. Ben değiştirmeyi seviyorum” dedi.
'AVRUPA TURNESİNİN TARİHİ BELLİ DEĞİL'
Murat Boz’la Avrupa turnesi sorularına güzel şarkıcı; tarihin belli olmadığın söylerken, yarışmadan sonra gideceklerini açıkladı. Murat Boz’un da en az kendisi kadar heyecanlı olduğunu ekleyen şarkıcı, her şeyi detaylarıyla planlayacaklarının altını çizdi.
'MÜZİKAL BENİM İÇİN CENNET'
Bir müzikalde oynamak istediğini dile getiren Hadise, Benim için aslında müthiş bir platform olur. Saçlar makyajlar şıkır, şıkır kıyafetler müzikler, Allah'ım yarabbim benim için cennet olur müzikal" diye cevapladı.